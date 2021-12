Nile Rodgers participa do novo álbum do Jota Quest

O guitarrista e produtor Nile Rodgers estará no novo álbum do Jota Quest. O músico, que já trabalhou com Madonna, David Bowie, Duran Duran e outros, até já gravou sua participação no projeto da banda mineira, que ainda não tem previsão de lançamento.

Tocar com Rodgers já era uma vontade antiga do Jota Quest, desde que eles tocaram juntos há dois anos, em São Paulo. O convite foi feito pelo baixista PJ. "No começo da carreira sempre fazíamos versões do Chic, uma grande influência pra gente. A participação do Nile é legítima e um sonho de muito tempo!", disse o musico.

Nile Rodgers, criador do Chic, uma das maiores bandas de disco já conhecida e grande influência para o Jota Quest, toca em duas faixas do novo álbum do Jota Quest.

adblock ativo