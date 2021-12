Ney Matogrosso será homenageado no Grammy Latino

Ney Matogrosso será um dos homenageados da 15ª edição do Grammy Latino. No evento, que ocorrerá no dia 19 de novembro em Los Angeles, nos Estados Unidos, Ney ganhará o Prêmio à Excelência Musical da Academia Latina da Gravação durante a cerimônia de premiação.

"Estou muito surpreso mesmo e feliz com esse prêmio. Nunca imaginei que a repercussão do meu trabalho chegasse tão longe, que prestassem atenção lá de fora, de forma tão significativa", disse Ney Matogrosso ao jornal Folha de S. Paulo.

Mas ele não é o único brasileiro a ser lembrado na ocasião. O executivo musical Andre Midani - que já trabalhou com artistas como Gilberto Gil, Chico Buarque, Elis Regina, Caetano Veloso e Jorge Ben - receberá o Prêmio da Junta Diretiva, assim como o músico Juan Vicente Torrealba, da Venezuela.

Além deles, outros nomes da música serão homenageados: o cantor cubano Willy Chirino, o português Carlos Do Carmo, os espanhois do Dúo Dinámico, a argentina Valeria Lynch e Los Bobos e César Costa, do México.

