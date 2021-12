Ney Matogrosso retorna ao TCA com o show "Atento aos Sinais"

O cantor Ney Matogrosso retorna ao Teatro Castro Alves (TCA) com o show "Atento aos Sinais", lançado no ano passado para marcar seus 40 anos de carreira. As apresentações acontecem nos dias 19 e 20 de julho, às 21h e 20h.

Os ingressos para curtir ao show começam ser vendidos nesta segunda-feira, 9, ao custo de R$ 240/R$ 120 (filas A a P), R$ 180/R$ 90 (filas Q a Z5) e R$ 80/R$ 40 (filas Z6 a Z11).

O artista retorna com o projeto para mais duas apresentações devido ao sucesso no ano passado. O show tem uma roupagem pop, com a interpretação singular de Ney Matogrosso para compositores novos e consagrados, como Paulinho da Viola, Caetano Veloso, Itamar Assumpção, Criolo, Vitor Ramil, entre outros.

O repertório inclui músicas como "Vida Louca" (Lobão), "Roendo as Unhas" (Paulinho da Viola), "Fico Louco" (Itamar Assumpção), e "Oração" (Dani Black), música que inspirou o título da turnê.

