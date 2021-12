Ney Matogrosso fará show extra em Salvador

Os fãs baianos do cantor Ney Matogrosso já podem comemorar. Além da apresentação do dia 31 de maio, o artista fará show extra em Salvador no dia 1º de junho, às 21 horas, no Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande.

O novo lote de ingressos para esta apresentação começa a ser vendido, dia 15, nos SAC's dos shoppings Barra e Iguatemi e na bilheteria do TCA. Os ingressos custam de R$ 120 a R$ 80, dividido da seguinte forma: da poltrona A a P, R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); e da Q a Z-11, R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Ainda há algumas entradas para o show do dia 31, segundo a assessoria de comunicação do TCA. Embora a produção do artista tenha anunciado o novo show, a assessoria do TCA ainda não tem a confirmação da apresentação extra.

O espetáculo "Atento aos Sinais" comemora os 40 anos da carreira de Ney Matogrosso. Por isso, o repertório contará com músicas de Chico Buarque, Criolo, Paulinho da Viola, Pedro Luís, Lobão, além de outros artistas consagrados nacionalmente.

