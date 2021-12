Ney Matogrosso de volta à sonoridade pop rock

Os 40 anos de carreira não impedem que Ney Matogrosso continue se surpreendendo com a repercussão dos seus shows.

Desta vez, o que impressiona o cantor de 71 anos é a rapidez com que estão se esgotando os ingressos para a turnê Atento aos Sinais, que desde março passou por cinco capitais. Para as apresentações de sexta e sábado no Teatro Castro Alves não foi diferente.

"Eu tenho recebido isso com surpresa. Nunca tive problema de casa vazia, mas também nunca tive tudo vendido com tanta antecedência. Se não existe um disco gravado me pergunto o por quê?".

Em suas especulações, Ney supõe que o fato de a maior parte do show estar disponível no YouTube desperta a curiosidade do público.

"O que os vídeos mostram sou eu, tudo muito fechado, não o show. As pessoas veem que é uma coisa muito nova da minha maneira, do repertório. Elas percebem que há mais do que eu ali e ficam curiosas, talvez". E acrescenta: "Não me interessa fazer um show só de sucessos. O que me estimula é estar sempre buscando alguma coisa diferente que também estimule a mim e não só a quem me vê".

Apesar de defender a hipótese da novidade, Ney Matogrosso traz de volta a sonoridade pesada, a performance mais teatral e os figurinos exuberantes que sempre lhe foram de direito.

"Eu surgi numa banda de rock, está no meu sangue, gosto dessas batidas. Fico intercalando, faço uma coisa que tem mais tradição, mais MPB, mas volta e meia esbarro nisso que me dá muito prazer".

Para ele, é a tônica pop rock do show que o aproxima do público jovem, muito mais do que as músicas de artistas da nova geração, como Criolo, Vitor Pirralho, Tono e Dani Black, que integram o repertório.

O set list também inclui clássicos de nomes consagrados, como Paulinho da Viola, Caetano Veloso, e canções de outros experientes, mas nem tão conhecidos das massas, a exemplo de Itamar Assumpção e Vitor Ramil.

"Estou cantando pessoas e músicas que gosto e admiro. Quando vi o repertório pronto, percebi que ele reflete o momento, o agora. É muito atual, apesar de essa não ser uma preocupação minha", afirma.

"Para minha surpresa, o público dos shows já está cantando as músicas, apesar de eu só entrar no estúdio em junho. YouTube será?", questiona novamente.

Segundo o artista, o show melhora a cada apresentação. Às 19 músicas iniciais do repertório, ele adicionou Poema, atendendo aos pedidos da plateia de um segundo bis. Para o show de Salvador, ele estuda a possibilidade apresentar ainda uma versão mais envenenada de Ex-amor, samba de Martinho da Vila. "A coisa é um processo que só acaba quando a gente termina de fazer os shows e entra em estúdio".

