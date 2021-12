Ney Matogrosso apresenta show 'Bloco na Rua' em Salvador

Aos 77 anos, o cantor Ney Matogrosso apresenta o espetáculo 'Bloco na Rua' nos dias 5 e 6 de abril, no Teatro Castro Alves, em Salvador. O projeto irá começar pelos palcos e em breve terá novos formatos.

O show, que leva o nome da canção “Eu quero é botar meu bloco na rua”, do cantor Sergio Sampaio, terá no seu repertório sucessos da música brasileira com canções do próprio artista. Entre eles estão: “Eu quero é botar meu bloco na rua”, “A Maçã”, do cantor Raul Seixas, “Álcool (Bolero Filosófico)", da trilha original do filme "Tatuagem”,“O Beco”, gravada por Ney nos final dos anos 80 e "Mulher Barriguda", do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973.

Os ingressos custam entre R$ 50 e R$110 e estão disponíveis na bilheteria do teatro, nos SAC's do Shopping Barra e Bela Vista e no site do Ingresso Rápido

