Ney Matogrosso apresenta novo espetáculo no TCA

Dando continuidade à turnê do novo espetáculo 'Bloco na Rua', o cantor Ney Matogrosso volta a Salvador no dia 22 de setembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O show terá início a partir das 20h.

No repertório, estarão presentes musicas como: 'Eu quero é botar meu bloco na rua' (Sergio Sampaio), 'A Maçã' (Raul Seixas) e 'Álcool' (Bolero Filosófico). “Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas”, pontua Ney.

Para o show, o figurino do cantor foi criado sob medida pelo estilista Lino Villaventura. Nos palcos, junto com Ney, sobem os músicos Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

adblock ativo