Netos de Luiz Gonzaga repudiam live de Bolsonaro com música do avô: "Nota de nojo"

"Nota de nojo". Essa foi a resposta dos netos do músico Luiz Gonzaga após a música "Riacho do Navio", parceria com o compositor Zé Dantas, ter sido tocada durante live do presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira, 2.

A música, tocada pelo presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Gilson Dantas, foi adaptada para comemorar a inauguração de um dos trechos da transposição do Rio São Francisco, no Ceará.

De acordo com a nota divulgada por Amora Pêra Gonzaga do Nascimento, Nanan Gonzaga e Daniel Gonzaga, netos do artista, a decisão da nota foi tomada devido a uma "impotência e da impossibilidade de processo por propaganda indevida, por dupla apropriação, da canção".

"Governo que faz todos os gestos ao seu alcance para confundir e colocar em risco a população do Brasil, enquanto protege a si mesmo e aos seus. Não estamos de acordo com o uso da canção Riacho do Navio, nem sua alteração, nem sua execução (com duplo sentido) pelo Senhor Gilson Machado Neto, presidente da Embratur, em transmissão ao vivo pelo Senhor Presidente. E, AINDA QUE SIMBOLICAMENTE, não autorizamos ao Governo Federal o uso das canções assinadas por nenhum de nossos familiares, ou, ao menos, das respectivas partes que nos cabem. Sonhamos com o dia em que nosso país volte a ser e a ter respeito e honestidade em relação à sua história, suas injustiças e desequilíbrios", diz trecho da nota.

