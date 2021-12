Neto LX faz show no Armazém Vilas no dia 31

O cantor Neto LX, conhecido pelo sucesso "Gordinho Gostoso", vai comandar a festa "Férias em Dubai", que acontece no dia 31, no Armazém vilas.

Hits como 'Empresa do Meu Pai' e 'Garagem Milionária', que fazem parte do recente álbum do artista, também chamado 'Férias em Dubai', vão agitar o público ao som do arrocha ostentação.

O evento começa a partir das 22h e conta ainda com shows do sertanejo Danniel Vieira e da dupla André & Mauro.



Os ingressos custam R$ 50 (pista), R$ 80 (área VIP) e R$ 100 (camarote) e podem ser adquiridos casa de shows, em Vilas do Atlântico, e nos balcões de vendas Ticketmix.

