Neto divulga atração internacional para réveillon da capital

O prefeito ACM Neto (DEM) usou as redes sociais para anunciar mais uma atração para a festa de réveillon de Salvador. Trata-se dos DJs Dimitri Vegas & Like Mike, que "vão se juntar ao Rappa, Ivete, Jorge e Mateus" e tocarão na capital no dia 31 de dezembro.

Serão cinco dias de festas (de 28 de dezembro a 1º de janeiro) na Praça Visconde de Cairu, localizada em frente ao Mercado Modelo, no Comércio. A expectativa da prefeitura é de que 90% das vagas de hotéis fiquem ocupadas durante a comemoração. Sendo esperado, para o evento, 1,2 milhão de pessoas.

