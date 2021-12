Netinho volta à estrada com projeto em parceria com Battata

Na volta de Netinho aos palcos com um projeto próprio, ele, ainda em recuperação, irá dividir o comando das apresentações com o cantor Battata. A proposta é de que o "DNA Netinho" seja iniciado por seu mentor - que cantará cinco das 30 canções - e finalizado pelo artista convidado para a parceria. Marcada para o dia 28 de agosto, a estreia acontecerá no Manhattan Café Theatro, em Recife.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Netinho contou porque não poderá voltar com tudo, comandando as apresentações até o fim. "Já estou liberado para fazer o show, mas aos poucos. Não posso cantar o repertório inteiro de início. Então por isso eu decidi por apresentar apenas cinco músicas e convidar um cantor para fazer o show comigo até o momento em que eu possa comandar sozinho", explicou. "Dessa forma eu já atendo ao meu anseio de estar na estrada agora, de ver minha música tocando as pessoas", completou.

A parceria com Battata não é por acaso. Segundo Netinho, o objetivo é que "ele vire um produto nacional quando acabar esse projeto".

Nervoso, o artista não esconde a ansiedade. "Estou com uma expectativa muito grande, ansioso para começar logo. Minha voz ainda não está 100% como era, mas já consigo cantar", comemorou.

Netinho esclareceu que a ideia de responder cinco perguntas do público antes do final da apresentação partiu dele. Assim como a produção e a direção do "DNA Netinho". "A ideia de responder às perguntas é minha. Assim como a ideia do show todo. A produção e direção, tudo foi ideia da minha cabeça. Como eu sinto nas redes sociais, assim como nas entrevistas, existe muita curiosidade a respeito dos últimos dois anos da minha vida. Quem for ao show assim como quem comprar meu livro, onde vou contar detalhes do que vivi, inclusive com fotos terríveis do hospital, é porque quer saber tudo o que aconteceu, então contarei", explicou.

O cantor contou como irá funcionar o processo de perguntas. "Antes do encerramento do show eu responderei, do palco, às perguntas que serão feitas através de um microfone na plateia. Irei responder quaisquer perguntas sobre a minha vida. O propósito é atender a essa curiosidade mais íntima das pessoas", disse.

O repertório dos shows não será fixo e terá colaboração dos fãs. "Eu escolhi 30 canções do meu repertório inteiro de sucessos, mas desde que eu anunciei essa ideia do show na internet, meus fãs vêm, por meio de mensagens, indicando músicas que eu não lembrei, não lembrava. São muitas canções que já gravei, muitas não tocaram em rádio. Não chegaram a ser sucesso de rádio, mas os fãs transformaram em sucesso. Terei que cantá-las, inevitavelmente. Então o show inicia com 30 canções e ao decorrer da estrada, certamente irei trocando uma ou outra, atendendo a pedidos", falou Netinho.

