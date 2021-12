Netinho melhora, mas continua internado em São Paulo

O cantor Netinho continua internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira, 15, ele "apresentou melhora clínica e laboratorial, respira sem a ajuda de aparelhos, com estado de consciência preservado". Ainda não há previsão de alta.

O cantor foi internado no início deste mês para tratar de uma tontura que vinha sentindo desde o acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu em 2013. Ele estava andando com dificuldade e não permanecia muito tempo de pé. Por isso, foi submetido a uma "Manobra de Epley", procedimento monitorado por fonoaudiólogos e médicos.

Segundo o site "Ego", o cantor está internado por conta própria, sente-se bem e disse que confia nos médicos. Além disso, já pode sair do hospital para atividades comuns. "Este fim de semana estamos planejando almoçar fora e ir ao cinema", contou.

Enquanto permanece no hospital, sob os cuidados dos médicos Roberto Kalil Filho e Roberta Sareta, Netinho se concentra em escrever seu livro, que falará sobre os momentos mais difíceis que passou com a doença.

