Netinho faz apresentação em homenagem ao axé no TCA

O cantor Netinho é uma atração confirmada do Globo de Ouro Palco Viva Axé, que acontece em Salvador do dia 13 ao dia 19 de agosto, no palco do Teatro Castro Alves, no Campo Grande.

O artista - que segue afastado dos palcos após problemas de saúde - irá se apresentar especialmente por ser uma homenagem ao ritmo baiano, segundo a assessoria do cantor.

A música "Milla" - composição de Tuca Fernandes e Manno Góes - será cantada por Netinho em sua apresentação na noite da sexta-feira, 14. A canção marcou a carreira do cantor e a história do axé music.

Além dele, outros artistas baianos irão se apresentar ao decorrer dos dias do evento. Entre eles estão os cantores Sarajane, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Preta Gil e Neto LX, além das bandas Araketu, Cheiro de Amor, Babado Novo, É o Tchan e Bamdamel.

