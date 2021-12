Netinho é internado novamente em São Paulo

Netinho foi internado novamente no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratamento. Em rede social, a equipe do cantor baiano comunicou que ele ficará na cidade pelas próximas semanas, para tentar sanar uma tontura que sente desde o acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu em 2013.

Ainda de acordo com o comunicado, ele está "muito bem" e deve retornar às atividades em breve.

Histórico

Em abril de 2013, Netinho precisou ser operado por causa de problemas vasculares no abdômen. Para isso, ele foi transferido do Hospital Aliança, em Salvador, para o Sírio-Libanês, em maio. No fim do mesmo mês, o cantor sofreu um AVC e precisou ser levado ao centro cirúrgico para lavagem de coágulos e troca de catéteres.

Em julho, ele foi encaminhado para a Unidade Semi-Intensiva do hospital, onde ficou sob os cuidados dos médicos Roberto Kalil Filho, Raul Cutait, David Uip, Milberto Scaff, Marcos Stávale e Marcel Machado. Netinho recebeu alta no dia 20 de agosto do ano passado.

adblock ativo