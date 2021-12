Neta de Jair Rodrigues homenageia avô em desenho: "te amo"

Isabella, neta de Jair Rodrigues, fez um desenho em homenagem ao avô. A menina, filha de Jairzinho com a atriz Tania Khalill, fez dois personagens que seriam ela e Jair, que se tornou uma estrela, segundo a representação.

Tania publicou a imagem em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 8, com a seguinte legenda: "Jairzão a estrela mais brilhante no céu! #jairrodrigues te amamos".

Além de Isabella, Tania e Jairzinho também são pais de Laura, de 3 anos. Os dois são casados desde 2005.

Jair Rodrigues faleceu na manhã desta quinta-feira, aos 75 anos, em sua casa na região de Cotia, em São Paulo, vítima de um infarto.

