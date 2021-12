Neojiba se apresenta no projeto Domingo no TCA

Celebrando os seis anos do Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), a Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia realiza um concerto especial no próximo domingo, 20, às 11h, no TCA, com ingressos a R$ 1.

A apresentação integra a edição de outubro do Domingo no TCA e tem regência do maestro Yuri Azevedo. O concerto tem como destaque a obra Fantaisie Chorale, de Beethoven, com solo do pianista francês Florent Lattuga-Duyck, e participação do Coro Sinfônico do Neojiba.

