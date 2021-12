Neojiba recebe regente Ligia Amadio em concerto no TCA

Pela terceira vez em 2018 acontece a série Neojiba no TCA, desta vez trazendo como destaque a Orquestra Juvenil da Bahia e o Coro Juvenil dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba). A regente Ligia Amadio e o pianista Ronaldo Rolim são os convidados desta edição. A apresentação, que acontece nesta quinta-feira, 21, às 19h, na sala principal do Teatro Castro Alves, ainda conta com abertura da Camerata Irmã Dulce – Núcleo Cesa.

Esta é a segunda vez de Ligia Amadio como regente titular da Orquestra Juvenil da Bahia. Ligia é diretora artística da Orquestra Filarmônica de Montevidéu, no Uruguai, e uma das mais destacadas personalidades brasileiras da música de concerto na atualidade.

"A primeira vez foi excelente. Ano passado comemoramos o aniversário de Villa-Lobos e fizemos um programa todo dele. Eu adorei a orquestra, o trabalho do Neojiba é incrível. Fiquei muito impressionada e estou muito feliz em estar de volta", conta Ligia.

A maestrina foi premiada no célebre Concurso Internacional de Tóquio em 1997, e no II Concurso Latino-Americano para Regentes de Orquestra em Santiago do Chile, em 1998. Ligia também recebeu o prêmio Melhor Regente do Ano no Brasil em 2001, da Associação Paulista de Críticos de Arte.

Meninas na Música

Desde o dia 18 de junho Ligia está ministrando uma masterclass pelo projeto Meninas na Música, uma iniciativa do programa Neojiba. A ideia da ação é promover a igualdade de gênero entre familiares, meninas e meninos integrantes dos 13 núcleos do Neojiba.

O projeto conta com o patrocínio do Instituto Avon e realiza atividades de formação e mobilização sobre a atuação da mulher no cenário profissional da música de concerto e sua condição social, do empoderamento à garantia de direitos.

"Comecei na segunda e vou até sexta, mas se eles quiserem eu fico aqui até domingo para dar aula também", brinca a maestrina.

Ligia também é idealizadora, junto com as também regentes Cláudia Feres, Érica Hindrikson e Vânia Pajares, do Simpósio Internacional Mulheres Regentes, que busca criar um espaço de permanente reflexão sobre a atuação da mulher regente no cenário profissional em toda a América.

"Temos poucas mulheres ainda, mas isso está mudando rapidamente agora. Acho que o impulso que faltava as regentes da minha geração deram", reflete Ligia. "O Primeiro Simpósio de Mulheres Regentes foi muito importante porque se discutiu os aspectos diversos da nossa profissão, os preconceitos que a gente sofre, e isso foi uma chamada de consciência e atenção para todo o meio musical internacional", conclui.

Grandes talentos

Ainda na noite de amanhã acontece a estreia, no Nordeste, do jovem e premiado pianista brasileiro Ronaldo Rolim, ao lado dos integrantes do programa Neojiba.

Com apenas 31 anos, Ronaldo Rolim nasceu em Votorantim (SP) e vem se destacando como um dos músicos mais completos de sua geração, premiado em dezenas de concursos no Brasil e no exterior.

"O Neojiba irá participar de um festival na Suíça que eu também irei participar. Inicialmente faria só um concerto com um orquestra de lá, mas o Ricardo Castro (diretor do Neojiba) me chamou para esse concerto aqui em Salvador como um aquecimento para o concerto mais tarde na Suíça", brinca Ronaldo sobre o convite para se apresentar com o Neojiba.

No repertório, os destaques são: Concerto para Piano e Orquestra nº 1, de Franz Liszt, com o pianista brasileiro Ronaldo Rolim como solista, e Sinfonia do Novo Mundo, de Antonín Dvorák. Acompanhado pela Orquestra Juvenil da Bahia, o Coro apresenta dois movimentos da Cantata BWV 31, de Johann Sebastian Bach. A apresentação conta ainda com a Abertura Genoveva, de Robert Schumann.

Ronaldo afirma que o repertório vai deixar todos emocionados. "É uma obra que o público vai gostar bastante", garante.

>> Neojiba no TCA: Orquestra Juvenil da Bahia; Coro Juvenil do Neojiba; Camerata Irmã Dulce / Teatro Castro Alves – Praça Dois de Julho, s/n – Campo Grande (3535-0600) / quinta, 21, às 19h / R$ 2 e R$ 4

*Sob a supervisão da editoraMárcia Moreira

adblock ativo