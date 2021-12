Neojiba realiza concerto de fim de ano no próximo domingo

No próximo domingo, 16, o Mosteiro de São Bento será palco do Concerto de Fim de Ano do Núcleo Estaduais de Orquestras Sinfônicas Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba). A partir das 19h o público poderá prestigiar o encontro musical da Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia com o Coro Sinfônico e o Coro Infantil do grupo, nesse evento que encerrará as atividades de comemoração aos cinco anos de fundação do núcleo. O público pode conferir e ter acesso à orquestra com entrada franca.

Cerca de 100 instrumentistas participarão do evento, que apresentará uma retrospectiva simbólica de 2012 e referências do Neojiba nestes anos de existência. A sexta sinfonia e "Romeu e Julieta", de Tchaikowsky, estão no repertório da programação, que será dirigida pelos maestros Paulo Novais, Hélder Passinho Jr e Eduardo Torres, coordenador pedagógico do Neojiba. Como paira o clima natalino, ainda estão no repertório "Jesus, Alegria dos Homens", de J.S. Bach e "Aleluia", de Händel, dentre outras.

O núcleo com arte-educação e beneficia diretamente mais de 700 crianças e jovens, integrantes do Núcleo de Gestão e Formação Profissional do Programa, no Teatro Castro Alves, e em Núcleos de Prática Orquestral em Simões Filho, na Península Itapagipana e mais recentemente no Bairro da Paz, em Salvador. Além disso, o Neojiba apoia pedagogicamente projetos orquestrais do interior do Estado, levando seus resultados a jovens músicos dos municípios de Conceição do Coité, Jacobina, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Angical.

adblock ativo