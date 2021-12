Neojiba completa 12 anos com apresentação em festival

Completando 12 anos de fundação, os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) irá comemorar realizando 12 apresentações neste sábado, 19, na nova sede do programa, no Parque do Queimado, em Salvador.

“Este ano o Governo do Estado começou a implantação dos núcleos territoriais do Neojiba, e essa implantação terá um impacto inédito no interior do estado. Isso para a gente é uma grande vitória. Outra ação desses 12 anos é esta sede nova, pronta para expandir a iniciativa de uma maneira sustentável, como política pública bem estabelecida e abraçada por toda a sociedade. Chegamos à ‘adolescência’ como uma das maiores políticas públicas do país”, afirmou o diretor fundador da instituição, maestro Ricardo Castro.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), o projeto está fazendo uma campanha para levantar fundos e construir um palco ao ar livre. A cada real doado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contribuirá com mais dois reais, triplicando o valor arrecadado. Para participar, basta acessar o site da Benfeitoria. As contribuições podem ser feitas a partir de R$ 10.

