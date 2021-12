Neojiba comemora cinco anos com programação especial

O programa Neojiba, que reúne as orquestras sinfônicas juvenis e infantis da Bahia, irá comemorar seus cinco de existência com concertos especiais. As apresentações ocorrem neste sábado e domingo, dias 20 e 21, no Teatro Castro Alves (TCA), e reunirão cerca de 500 músicos.

Abrindo a programação, na noite deste sábado, a Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia e o Coro Sinfônico do Neojiba, apresentarão, sob a regência do maestro Ricardo Castro, a nona sinfonia de Beethoven. A apresentação contará ainda com o tenor venezuelano Idwer Alvarez, o barítono polonês Marcin Habela e as sopranos francesas Juliette de Banes-Gardonne e Marion Grang.

Já no dia 21, as comemorações continuarão com concertos durante todo o dia. O grande atração será o encontro de orquestras e corais do projeto que reunirá 350 músicos.

Trajetória - A história do Neojiba começou em 2007, sob a batuta do pianista Ricardo Castro, diretor fundador e regente titular, com o objetivo de alcançar a excelência e a integração social através da prática coletiva da música.

Programa baseado no modelo "El Sistema", projeto venezuelano criado há 37 anos, o Neojiba é o primeiro programa governamental de formação de orquestras infantojuvenis do Brasil.

