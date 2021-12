Neojiba comemora 10 anos com apresentações a R$ 4 no TCA

O Neojiba comemora seus 10 anos de existência com uma série de apresentações no Teatro Castro Alves (TCA), a partir desta quinta-feira, 23, às 19h30. Os ingressos serão vendidos a R$4 (inteira) e R$2 (meia).

Orquestra Juvenil da Bahia, Orquestra Castro Alves (OCA), Coro Juvenil, Coro Infantil, Coro Sinfônico e Quinteto de Cordas Dedilhadas apresentam o concerto Alma Brasileira, dedicado aos 130 anos de Heitor Villa-Lobos. A regência fica a cargo de Ligia Amadio, Ricardo Castro, Eduardo Torres e Moises Honto. O pianista Marcelo Bratke e os jovens multiplicadores do Neojiba, Clara Letícia Nascimento (flauta) e Esdras Santos (fagote), atuam como solistas.

O Trenzinho do Caipira e quatro canções do Guia Prático – material didático para educação musical criado por Villa-Lobos – serão executadas pelo Coro Infantil, acompanhado por Marcelo Bratke, Quinteto de Cordas Dedilhadas e Grupo Instrumental, sob a regência de Ricardo Castro – diretor-fundador do Neojiba.

As obras Rosa Amarela e Ave Maria serão cantadas pelo Coro Juvenil, com regência de Moises Honto, monitor do Coro Juvenil, e de Eduardo Torres, diretor musical do Neojiba. Bachianas Brasileiras nº 6, escrita originalmente para flauta e fagote, contará com a participação do dueto, Clara Letícia Nascimento e Esdras Santos.

