Neojiba abre seleção para primeira orquestra infantil da Bahia

Os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) estão com inscrições abertas para formação da primeira orquestra da Bahia. Serão selecionados 100 crianças e adolescentes de todo estado. Os interessados podem efetuar a inscrição até o dia 7 de maio, por meio do site do Neojiba, onde também está disponível o edital.

Podem participar jovens de até 15 anos, que toque algum instrumento sinfônico, como violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta,oboé, clarineta, fagote, trompete, trompa,trombone,tuba,piano, harpa ou percussão sinfônica.

Os selecionados participarão de uma residência de 10 dias em Salvador, com ensaios intensivos e outras atividades para a realização de dois concertos no Teatro Castro Alves (TCA) e Concha Acústica, no mês de outubro.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Governo, os selecionados de cidades de interior do estado terão direito a hospedagem e alimentação.

