Nelson Rufino recebe convidados no Samba no Parque

O sambista Nelson Rufino vai comandar o projeto Samba no Parque neste domingo, 16, às 11h, no Parque da Cidade. Rufino convidou Jorge Aragão, Gal do Bêco, Edil Pacheco, Batifun, Bambeia e Neto Bala para animarem o público.

No repertório não vão faltar os sucessos "Samba das Moças" e "Todo Menino é um Rei".

