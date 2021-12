Nelson Rufino comanda homenagem ao samba neste sábado

No próximo sábado, 5, o sambista baiano Nelson Rufino faz show em homenagem ao samba. O evento gratuito acontece, às 20h, no Largo do Pelourinho, no Centro.

Na apresentação, Nelson recebe os convidados Aloísio Menezes, Lazzo Matumbi, Matilde Charles e Tote Gira para participações especiais.

