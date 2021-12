Nelson Rufino canta no Boca de Brasa

O sambista Nelson Rufino se apresenta neste domingo, 17, às 17 horas, no final de linha do Uruguai, em mais uma etapa do projeto Boca de Brasa. O evento corresponde à mostra final com o resultado artístico das oficinas que foram realizadas de quarta-feira até este sábado. Antes da apresentação do cantor e compositor, o resultado das oficinas será apresentado em atuações individuais e com grupos artísticos. A programação acontecerá em um caminhão-palco equipado com estrutura completa de iluminação e som. O projeto Boca de Brasa foi retomado em outubro. É uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM).

adblock ativo