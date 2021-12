Negra Li revisita repertório com antigas parcerias em disco

Em entrevista por telefone, de São Paulo, a cantora Negra Li diz que está engajada em um projeto de samba. Por sugestão do marido, o também músico Júnior Dread, ela pretende gravar um disco-tributo a Jovelina Pérola Negra, no ano em que a sambista completaria 70 de nascimento.

Há de se torcer para que a jovem cantora coloque a verve de sua black music a favor de um trabalho mais consistente do que "Você Vai Estar na Minha", que acaba de chegar às lojas com o selo da Universal Music.

Dois anos depois de "Tudo de Novo", que reunia faixas inéditas, a artista ressurge em antigos duetos, a maioria gravados entre 2000 e 2007.

A capa do CD destaca os nomes dos parceiros mais famosos: Caetano Veloso, Skank, Charlie Brown Jr., Nando Reis, Pitty, Akon. Também revela que a coletânea já estava no forno havia algum tempo, já que a foto é de 2010 - é clara a diferença em relação ao visual atual, que mostra a cantora com cabelo bem mais longo, em clique de JR Duran.

Anfitriões

"A gravadora sugeriu desde aquela época, mas preferi fazer um disco de inéditas. Então reservamos essa ideia para mais tarde", revela Negra Li. Apesar do delay, a cantora se diz orgulhosa do lançamento. "Sendo uma cantora jovem, ainda viva, para mim é um privilégio já ter uma coletânea no histórico da minha carreira", avalia.

O fato é que não há motivos para tanto orgulho. Você Vai Estar na Minha parece oportunista ao destacar a participação de artistas consagrados, quando na maioria dos casos foram eles os anfitriões da cantora.

Mesmo faixas bacanas, como Ainda Gosto Dela, do Skank, soam meio fora de lugar, quando se lembra que esta canção já era sucesso seis anos atrás. Idem para Beautiful - parte de um projeto de Akon que ganhou versões com participações de cantoras de diversos países -, que foi gravada à distância em 2009, embora o clipe tenha sido feito tête-à-tête, no México.

Chain of Fools mostra a dobradinha gravada com Pitty no projeto Estúdio Coca-Cola, ainda em 2007, mas não chega nem perto do registro deixado por Aretha Franklin. Nem Caetano Veloso torna a coletânea mais interessante. Meus Telefonemas, de 2006, é só mais uma baladinha.

Álbum de recordação

Entre os parceiros, ainda tem Belo, Nando Reis, NXzero e Helião, artistas de estilos muito diferentes, que transformam o disco em uma colcha de retalhos.

Vale revisitar Antônia, tema da boa série homônima exibida pela Globo em 2006, que trouxe Negra Li para os olhos do grande público, ao lado de Leilah Moreno, Cindy e Quelynah. Também é bom ouvir o suingue da versão da música de Marisa Monte que dá título ao disco.

Mesmo assim, Você Vai Estar na Minha soa desnecessário neste momento da carreira da artista. No fim das contas, a própria Negra Li parece reconhecer que se trata de um projeto de entressafra, ao admitir que "ainda não tinha juntado música suficiente para lançar um outro de inéditas".

No fim das contas, o disco soa como um álbum de recordação muito pessoal. E, por motivos óbvios, não vai virar show. "Foi um CD pensado mais para as pessoas guardarem de lembrança", conclui Negra Li.

