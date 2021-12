Negra Cor homenageia Paralamas do Sucesso em show

A banda baiana Negra Cor prestará uma homenagem aos Paralamas do Sucesso, um dos ícones do pop rock brasileiro, em um show que acontece nesta sexta-feira, 21, às 21 horas, no Zen Dining & Music, no Rio Vermelho.

Entre os hits de sucesso dos Paralamas, Adelmo Casé, vocalista da Negra Cor, promete animar o público ao som de "Óculus", "Alagados" e "Meu erro".

adblock ativo