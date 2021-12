Negra Cor homenageia cantor Chorão nesta sexta

O projeto Negra Cor Tributos volta nesta sexta-feira, 15, em edição especial que homenageia o cantor Chorão, do Charlie Brown Jr, morto na última quarta-feira, 6. O show acontece no Zen Dining & Music, no Rio Vermelho, às 21h.

Liderada pelo cantor Adelmo Casé, a Negra Cor vai apresentar um repertório com os maiores sucessos do Charlie Brown Jr, como "Proibida pra mim" e "Zóio de Lula".

O couvert artístico custa R$ 60 (masculino) e R$ 40 (feminino). O estabelecimento disponibiliza uma lista de desconto, de R$ 40 (masculino) e R$ 30 (feminino). Para ter acesso ao benefício, basta ligar para o Zen, pelos telefones 71 3335-3335 e 3334-6556, até às 15h do dia do evento.

