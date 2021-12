Negra Cor faz show no projeto Música no Parque

O projeto Música no Parque vai receber o show da banda Negra Cor, neste domingo, 24, a partir das 11h, em sua segunda edição de 2016. A apresentação acontece no Parque da Cidade, no bairro da Pituba.

No repertório, o grupo que é comandado pelo cantor Adelmo Casé, vai trazer canções autorais, releituras, e sucessos da carreira. Recentemente, o grupo participou do programa Superstar da Rede Globo.

Essa é a 15ª edição do projeto, que irá somar seis apresentações até o mês de setembro.

adblock ativo