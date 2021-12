Negra Cor encerra temporada de Tributos

A banda Negra Cor, comandada por Adelmo Casé, vai encerrar a temporada do projeto Tributos nesta quinta-feira, 11, às 21h, no Zen Dining & Music. A cada semana, a banda homenageou uma estrela da música. Na última edição, Adelmo vai preparar uma coletânea com canções de Lulu Santos, O Rappa, Tim Maia e Legião Urbana.

