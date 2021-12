Negra Cor conquista vaga na próxima fase do SuperStar

A banda Negra Cor conquistou vaga na próxima fase do SuperStar neste domingo, 24. O grupo baiano do vocalista Adelmo Casé conquistou os técnicos e o público ao cantar a música "Nossa Gente" (Avisa Lá).

Visivelmente animada, Daniela Mercury foi a primeira a votar no grupo, seguida de Paulo Ricardo e Sandy. Com uma interpretação diferenciada da canção do Olodum, Adelmo Casé e seu grupo conquistaram 83% de aprovação.

Daniela justificou o voto: "Esse menino (Adelmo) é uma das vozes mais linda que conheço. A banda também tem trajetória na Bahia. Eles têm uma forma (diferenciada) de tocar axé (music). Uma sonoridade muito particular".

Paulo Ricardo também elogiou a "originalidade" da Negra Cor. De acordo com o cantor, a banda quebrou "o que a gente espera dessa canção conhecidíssima e do próprio gênero (axé)". "Foi uma interpretação muito elegante", concluiu.

Apesar do bom desempenho, eles ficaram na quarta posição, garantindo a última vaga para seguir no programa. Os outros aprovados foram OutroEu, Bellamore e Playmobille.





Bahia representada





Bahia representada

Além da Negra Cor, a Bahia teve outro representante no SuperStar neste domingo. Cantando "Inútil", os adolescentes da banda RockScola foram elogiados pelos artistas. "Fiquei emocionado", resumiu Paulo Ricardo, que levantou para abraçar o grupo.

Sandy também aprovou os meninos - de 13 a 16 anos. "Está na cara que eles estudam, que sabem o que estão fazendo. Botaram personalidade (na apresentação)", disse a cantora, que também aconselhou que eles aproveitem o momento, mas continuem se preparando, pois com a maturidade o "mundo cobra da gente".

Apesar do bom desempenho (77%), o grupo formado por alunos de uma escola de Salvador não conseguiu garantir vaga na próxima fase. Eles foram ultrapassados por outras bandas, mas vão disputar a repescagem com Mato Seco e 2 Reis (dos filhos de Nando Reis).

O SuperStar não é o primeiro programa na carreira de Adelmo Casé e Lucas Marques, vocalista da RockScola. Os dos cantores já participaram de outros programas da Rede Globo. Adelmo Casé ganhou projeção nacional ao participar do Fama, em 2002. Ele chegou a final do programa, mas perdeu para a paulista Vanessa Jackson.

Já Lucas Marques foi visto recentemente no The Voice Kids. Ele apresentou a música "À Sua Maneira", da banda Capital Inicial.

