Negra Cor, Batifun e Bailinho animam festa Iemanjá

As bandas Negra cor, Batifun e Bailinho de Quinta vão animar a festa Mirante de Iemanjá, que acontece no próximo sábado, 2, às 13h, no terraço do hotel Golden Tulip, no Rio Vermelho. O público da festa, que tem o apoio da A TARDE FM, vai poder conferir ainda a exposição do artista plástico Leonel Rocha Mattos, que expõe suas peças em mais uma edição do evento.

No buffet, que funciona no sistema All Inclusive, serão servidas comidas típicas como o acarajé e o abará além de caldos verde, de feijão e a tradicional feijoada.

Os ingressos custam R$160 e podem ser adquiridos na Tri Tour Eventos e Balcões TicketMix.



