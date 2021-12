Nego do Borel se apresenta pela primeira vez no Salvador Fest

O funkeiro Nego do Borel desembarca em Salvador, no próximo dia 24 de setembro, para se apresentar pela pela primeira vez no Salvador Fest. O evento acontece no Parque de Exposições, na avenida Paralela, e está previsto para começar às 12h.

Para a ocasião, o artista promete um repertório especial com canções como "Você Partiu Meu Coração", último sucesso dele com as participações de Safadão e Anitta, e "Não Me Deixe Sozinho".

Além de Borel, a banda Harmonia do Samba, Henrique & Juliano, Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Solange Almeida, Léo Santana, Sorriso Maroto e Parangolé também integram a grade de atrações da festa.

Os valores para o evento custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos na Salvador Tickets, 2° piso do Shopping da Bahia, e nos balcões de ingressos dos shoppings.

adblock ativo