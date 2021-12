Nego do Borel se apresenta em Lauro de Freitas

O funkeiro carioca Nego do Borel é uma das atrações da festa "Bailão do Borel", que acontece no Armazém Hall, em Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador), no dia 11 de março, a partir das 22h. Os ingressos custam R$ 60 (pista), R$ 80 (área vip) e R$ 100 (camarote).

Para o show, o cantor promete um repertório com canções que fazem sucesso entre famosos como o jogador Neymar e o ator Mumuzinho, que compartilham sempre cações como "Não me Deixe Sozinho", "Bonde dos Brabos", "Diamante da Lama", "Ficar Sozinho Dá KAÔ" e "Menina Má", além da nova música "Nego Resolve".

O evento ainda conta com as apresentações da banda Bailão do Robyssão e do MC Dumel.

