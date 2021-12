Natiruts lança DVD em homenagem ao reggae

O samba-reggae - versão brasileira e misturada do ritmo jamaicano - surgiu na Bahia. Aqui também nasceram Edson Gomes e Gilberto Gil, dois artistas que reverberaram no país o gênero popularizado mundialmente por Bob Marley.

Esse histórico foi determinante na definição de Salvador para a gravação do DVD Natiruts - Reggae Brasil, em janeiro de 2015, no Wet'n' Wild, e que foi lançado pela Sony Music no dia 16 de outubro.

"Em Salvador, o reggae é cultura e não apenas um ritmo musical", afirma Alexandre Carlo, compositor, guitarrista e cantor da banda, que é formada ainda por Luis Maurício (guitarra) e Kiko Peres (baixo).

Para construir a homenagem, o grupo convidou artistas da música pop e do reggae nacional, como Edson Gomes, Gilberto Gil, Ponto de Equilíbrio, Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Sine Calmon e Toni Garrido, entre outros.

"Foi muito difícil escolher. Seria impossível colocarmos todos artistas importantes para a história do reggae no Brasil em uma hora e meia de show. Então, resolvemos dividir por estilo", conta o vocalista.

De acordo com Alexandre, o reggae é um gênero que comporta várias vertentes e ideologias. "O DVD é um reflexo disso que a gente acredita".

Excesso

O resultado audiovisual e musical, contudo, teve a singularidade prejudicada pela forma que a obra foi elaborada. A estrutura de mega show e a utilização de fórmulas óbvias de edição, como o excessivo som da plateia, não reforçam o conteúdo artístico.

Além disso, o DVD, pensado para reverenciar, acima de tudo, o reggae brasileiro, não tem constância nas faixas e faz incursões por outras variantes sonoras, sem fazer a mistura com o ritmo.

Altos e baixos

Em Natiruts Reggae Power, com Ivete Sangalo, a fragilidade conceitual é evidente. A canção já trazia poucas características do gênero na versão gravada pela banda em 2006, e no show, na voz da baiana, meneia entre pop rock e axé.

A ausência de reggae nas faixas Sorri, Sou Rei e Versos Simples, com Tati Portella, do Chimarruts, e a oscilação das interpretações, tornam a sequência mais um momento deslocado e com a frieza latente de um programa de auditório.

No sentido contrário, a empolgante Presente de um Beija-Flor é introduzida ao som da guitarra com efeito de wah wah e tem interpretação consistente e arranjo de sopro refinado.

Fiel ao objetivo do DVD, a participação de Sine Calmon é caracterizada pela forte presença de palco e entoação marcante em sua música mais expressiva, Nayambing Blues, reggae de sucesso radiofônico no final dos anos 1990.

Antes dele, o cachoeirano Edson Gomes canta o clássico Perdido de Amor, de sua autoria, em interpretação digna da alcunha de maior nome do gênero no país.

O DVD transita entre show do Natiruts e especial em homenagem ao reggae. Porém, não consegue se afirmar plenamente como obra coesa - falta rigor estético. A impressão que fica é que o gênero merecia concepção mais profunda e realização mais sintonizada com o gênero.

