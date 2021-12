Natiruts faz DVD tributo ao reggae e convida Edson Gomes

O cantor Edson Gomes e a banda Maskavo foram convidados a participar do novo DVD do Natiruts que será gravado aqui em Salvador, no Wet'n'Wild, no dia 8 de janeiro, a partir das 22h. O show "Clássicos de Reggae Brasil", homenageará grandes artistas brasileiros do ritmo. O ingresso custa R$ 60 (pista) e R$ 90 (camarote).

Além do cantor baiano, outras atrações como Duda, do Diamba e Ponto de Equilíbrio farão uma participação especial no evento. Versões criadas pelo Natiruts e músicas da banda estão no repertório do show.

