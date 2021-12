Natiruts e SOJA se apresentam na Arena Fonte Nova no próximo sábado

O estádio da Arena Fonte Nova, em Salvador, será palco de um dos eventos mais esperados pelos amantes do reggae. Isso porque as bandas Natiruts e Soldiers of Jah Army (SOJA) chegam à capital baiana no próximo sábado, 20, quando se apresentam para os fãs baianos.

Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 130 e estão à venda na loja do Pida, no Salvador Shopping, e na Line Bilheteria.

Para a ocasião, a atração internacional SOJA promete o repertório da nova turnê "Poetry in Motion", com as músicas: "More" e "Fire in the Sky". Já a banda Natiruts, irá embalar o público com as canções do show "Índigo Cristal", com "Caminhando eu vou" e "Pode crer", além dos sucessos "Andei Só" e "Quero ser feliz também".

