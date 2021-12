Já está disponível o clipe oficial da música Não Vou Deitar, de Pabllo Vittar. O vídeo publicado no IGTV da cantora, parceria com o Instagram, foi feito com stories de fãs e embaixadores do projeto "Sou o que Sou".

Estadão Conteúdo 'Não Vou Deitar': Pabllo Vittar lança clipe no Instagram com stories de fãs

Mensagens de otimismo e incentivo foram publicadas no perfil criado exclusivamente para a campanha. Além dos stories, o clipe conta também com imagens de apresentação de Pabllo feitas durante o Carnaval.

No clipe participam, além dos fãs, o time de embaixadores do projeto, Maíra Medeiros, Federico Devito, Maicon Santini, Juliana Rangel, Akin Cavalcante, Bianca Barroca, Caio Cal, Magá Moura, Maju Silva, Mel Gonçalves e Estêvão Delgado.

