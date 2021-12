"Não sinto falta de ter privacidade', diz Anitta ao A TARDE

Anitta é a pop star do momento. A carioca revelação do funk melody estourou na internet com single Show das Poderosas (veja clipe desta música no final desta entrevista), cujo clipe alcançou mais de 43 milhões de visualizações em três meses. Seu recém lançado álbum de estreia já atingiu a marca de 40 mil cópias vendidas. Nesta entrevista, ela conta sobre a vida de estrela, fala das inspirações na música e sobre sua relação com Salvador.

Anitta, você é uma artista jovem e está fazendo um sucesso estrondoso pelo País, com uma agenda sempre lotada. Como você está lidando com isso? Já se acostumou com a correria do cotidiano? Não sente falta de sua privacidade e de ter uma vida mais tranquila?

O meu trabalho, desde que comecei a cantar, cresceu gradativamente. Antes, eu era conhecida apenas na cidade e no estado do Rio de Janeiro e tudo foi se estendendo, até tomar essas proporções de hoje. O que vivi foi um aprendizado e por isso se tornou mais fácil para que eu me acostumasse. A rotina corrida também seguiu da mesma forma. Hoje, estou sem tempo para malhar, fazer minhas aulas de canto, violão, mas sei que este é o momento de me firmar no mercado e estou trabalhando duro junto à minha equipe para que isso aconteça. Não sinto falta de ter uma vida mais tranquila ou ter privacidade, estou curtindo muito esse momento.



<VIDEO ID=1345023/>

Como começou sua relação com a música e a dança? Em seu novo CD, você diz que temos em mãos a realização de um sonho de vida. Sempre houve um desejo da sua parte de ser cantora e famosa?

Desde pequena, sempre adorei um palco, uma pista de dança. Nas festinhas, eu roubava a cena. Acho que está no meu DNA (risos). Cantei em igrejas e bailes de dança de salão... sempre estive envolvida com a música e a dança. Eu amo muito fazer o que faço.

Muitos consideram você uma nova diva pop no cenário musical do Brasil, principalmente o público gay. Como você encara essa recepção?

Tenho um carinho muito grande pelo público gay, que sempre me recebe de uma forma incrível. Acho que pelo fato de ter um estilo musical bem eclético, consigo passear por todos os públicos e sou muito bem recebida onde quer que eu vá. O carinho dos fãs é uma energia boa demais, que me move e me motiva a trabalhar cada vez mais.

Há alguma cantora em que você se espelha, seja na música brasileira ou na internacional? Quais são suas influências musicais?

Cresci ouvindo Mariah Carey, Ivete Sangalo, Marisa Monte e, ultimamente, estou escutando Rihanna.Sou muito fã e gosto de pegar algumas referências, mas não totalmente, porque gosto de imprimir o meu estilo no meu trabalho.

Se pudesse dividir o palco com algum artista, quem seria?

Já tive a honra de dividir o palco com grandes nomes da música, como Xanddy, do Harmonia do Samba, Preta Gil, Natiruts, Ivete... está sendo, além de tudo, a realização de um sonho cantar com nomes como esses.

Fale um pouco sobre o seu novo trabalho. Como foi o processo de criação, produção e gravação do CD?

O álbum tem diversas composições suas, como Show das Poderosas, Tá na Mira e Menina Má, além de parcerias. Meu CD tem a minha cara. Fiz questão de participar de todas as etapas da produção. Muitas composições são minhas. Como eu escrevi no próprio CD, ele é a realização de um sonho que, graças a Deus, está sendo maravilhoso.

Você tem muitos fãs e acaba sendo um exemplo para as meninas que te admiram. Qual a sua responsabilidade como artista? Considera que suas canções têm um discurso feminista?

As letras das minhas músicas dizem muito sobre mim. Nelas, eu tento passar uma mensagem legal para as mulheres. São letras de atitude, que exaltam o poder feminino. A responsabilidade de passar essa imagem para meus fãs é muito grande, mas ainda bem que está dando certo.

Qual sua relação com Salvador? Como foi seu primeiro show na cidade? Nos conte um pouco da experiência. Além disso, como foi cantar no palco do Salvador Fest, com Ivete Sangalo? Você parecia bastante emocionada...

Nossa, eu amo Salvador! É uma cidade que transmite uma energia boa demais, que parece estar no ar. Meu primeiro show na cidade foi em julho, foi incrível! O público me recebeu de braços abertos e cantou comigo do início ao fim. Cantar com a Ivete foi, acima de tudo, a realização de uma fã. Admiro demais o trabalho dela, é uma inspiração para mim. Não consigo mensurar o tamanho da minha alegria por cantar com ela. Foi demais!

Quais são as novidades para este ano? Alguma previsão de lançamento de DVD?

Estamos trabalhando duro e o planejamento é gravar o meu primeiro DVD em janeiro do ano que vem.

Quais são as expectativas para a segunda apresentação na cidade, no dia 31 deste mês, pela turnê Show das Poderosas? Deixe um recado para quem for ao show.

Minha ansiedade está a mil! Quero fazer um show inesquecível para todos que forem me prestigiar. Galera de Salvador, segura aí que eu tô chegando para fazer uma megafesta junto com vocês, dia 31 de agosto, no Bahia Café Hall. Obrigada a todos os meus fãs pelo carinho que recebo nas redes sociais e quando estou na cidade. Vocês são demais!

Thuanne Silva "Não sinto falta de ter privacidade', diz Anitta ao A TARDE

adblock ativo