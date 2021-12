Mandando a real para aquelas pessoas que se apegam demais, a cantora baiana Nêssa lançou nesta sexta-feira, 1º, o single 'Não Se Apega', em todas as plataformas digitais. O sexto single autoral da artista carrega influências do brega funk, ritmo que nasceu em Recife (PE) e vem conquistando cada vez mais espaço no Brasil.

"Geralmente eu sou 'de boa', depende muito da outra pessoa que eu me relaciono. Mas se eu gostar e me identificar, geralmente eu me apego. Se for alguém que não me desperte nada, aí eu 'vazo', como na maioria das vezes", explicou a cantora, em entrevista ao Portal A TARDE, após ser questionada sobre ser daquelas que se apegam ou que 'vazam'.

Segundo Nêssa, a música foi escrita por ela sem pretensão de ser lançada. A ideia era falar sobre a experiência de conhecer alguém que 'grudou' demais, porém vender a composição para algum artista cantar. No meio disso, a cantora viajou para São Paulo e conseguiu encaixar a letra em um brega funk.

"Viajei para São Paulo com Bruno Zambelli e entramos em um processo criativo. A gente queria produzir um brega funk, porque é o que está acontecendo agora, por diversão mesmo", disse Nêssa. A música foi produzida em São Paulo, junto com Bruno Zambelli (Zamba), e finalizada em Salvador por Rafa Dias (ÀTTØØXXÁ).

Cantora, compositora, designer e ilustradora, a soteropolitana Nêssa é um dos nomes mais frescos da música pop feita na Bahia. Este ano, ela já lançou 'Que Calor!', em parceria com a drag queen Nininha Problemática e o rapper Yan Cloud, e 'Slow Motion', destaque em diversas playlists do Spotify e Deezer.

Ouça a música abaixo:

Ashley Malia 'Não Se Apega': cantora baiana Nêssa aposta no brega funk em nova música

adblock ativo