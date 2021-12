"Não rola competitividade entre nós", diz Luanzinho Moraes sobre Devinho Novaes

Tido como um dos grandes nomes do Arrocha na atualidade, o alagoano Luanzinho Moraes é mais uma das atrações confirmadas no evento "10 horas de arrocha", que será realizado em Salvador. Trazendo sucessos como "Fui brincar com fogo" e "Vizinhos", o artista adiantou ao Portal A TARDE que vai fazer o público cair na "sofrência".

Além de falar sobre vida amorosa, carreira, projetos e seu sonho de cantar com o sertanejo Gusttavo Lima, de quem é fã, Luanzinho também comentou sobre as frequentes comparações com "boyzinho" Devinho Novaes. "Levo na esportiva, tem espaço pra todo mundo!", contou durante a conversa.

Você já se apresentou em um evento do porte do "10 horas de arrocha", repleto de grandes nomes do ritmo como Pablo, Tayrone e Unha Pintada? Qual sua expectativa para o show?

Já sim, mas sempre rola o frio na barriga, né? Tô ansioso! Show fora de casa e tocar em Salvador sempre é responsabilidade dobrada. Mas tenho certeza que vai ser massa!

A Bahia é considerada um dos berços do arrocha. Como é para você cantar aqui? O que você acha do público baiano?

Já até me antecipei um pouco na resposta (risos). Eu adoro a recepção do público baiano, e tocar em um evento desse porte, com tantas feras, me emociona muito. Tô contando as horas para esse show!

Você e Devinho (Novaes) promoveram um show beneficente em julho deste ano. Como é a relação de vocês dois? Pelo fato de cantarem o mesmo estilo e virem do mesmo lugar, você percebe algum tipo de comparação?

Na verdade, promovemos um jogo beneficente e foi massa! Juntamos amigos, cantores, músicos. Foi um momento de descontração, foi reservado pra gente brincar e fazer o bem. Somos colegas de trabalho e do mesmo escritório. Já cantamos juntos, coloco músicas dele no meu repertório. Não rola competitividade entre nós dois, mas acho que entre os fãs é um pouco natural algumas comparações. Levo na esportiva, tem espaço pra todo mundo!

Um dos seus apelidos é o de "Playboyzinho". De onde vem este apelido? Você se identifica com ele?

Esse apelido foi surgindo. Geralmente as bandas de arrocha assinam algum apelido e comigo foi assim também... Acabou pegando e quando eu vi todo mundo já falava. Gosto do apelido.

Você canta bastante sobre decepções amorosas. Já sofreu com alguma? Como está o coração atualmente?

Não digo sofrimento, mas já senti muito em algumas situações (risos). Meu coração tá tranquilo, tô focado mais nos projetos profissionais. Se for pra acontecer, vai acontecer!!

O que o público pode esperar do seu show no próximo dia 10 de agosto?

Muito arrocha! Tô preparando um repertório bem atualizado pra todo mundo, vai ser sofrência demais (risos).

Com qual cantor ou banda você gostaria de fazer uma parceria?

Eu admiro e acompanho o trabalho de vários artistas, mas meu sonho é poder um dia cantar com meu ídolo que é Gusttavo Lima.

Quais os próximos planos para sua carreira?

Que eu posso falar? (risos). Vem um EP. Estamos preparando tudo com muito carinho.

