Nando Reis traz show de voz e violão para a Concha Acústica

O cantor Nando Reis traz a turnê do disco "No Recreio - Voz e Violão" para Salvador. O show será no dia 7 de agosto, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

O público poderá curtir o repertório, que terá sucessos como "All Star", "Diariamente" e "Relicário". As canções serão tocadas da maneira mais elementar - letra, melodia e harmonia -, mantidas pela poesia de Nando e a força do seu violão.

A apresentação tem ingressos de R$ 50 (meia) a R$ 250 (inteira).

