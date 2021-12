Nando Reis traz nova turnê para Salvador em fevereiro

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, o cantor Nando Reis apresenta, em Salvador, a turnê de seu novo CD, intitulado "No Recreio - Voz Violão". O evento acontece no Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, a partir das 21h.

No palco, o repertório é recheado de sucessos consagrados - como "All Star", "Diariamente" e "Relicário" -, em um tom intimista, pondo os elementos letra, melodia e harmonia em evidencia.

Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 140 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site do Ingresso Rápido.

adblock ativo