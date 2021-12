Nando Reis se apresenta em Lauro de Freitas em novembro

O cantor Nando Reis, acompanhado da banda de rock Os Infernais, apresenta a turnê do CD "Sei", em Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador). O show acontece no dia 20 de novembro, às 22h, no Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico.

No repertório, novos e antigos sucessos dos seus 30 anos de carreira, como "Sou Dela", "Relicário", "As Coisas Tão Mais Lindas", "All Star" e "Do Seu Lado".

Os ingressos, que custam entre R$ 50 e R$ 100, podem ser adquiridos na casa de shows e nos balcões do Pida e Ticketmix.

