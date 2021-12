Nando Reis se apresenta em Camaçari

A Seven Music Hall, em Camaçari, vai receber no dia 6 de fevereiro apresentação de Nando Reis e Os Infernais. O show, que começa às 22h, integra a turnê Sei, trazendo no repertório canções como Marvin e Sou Dela.

Na mesma noite, a banda Massa Sonora se apresenta no local. Na pista, os ingressos saem por R$ 60 e R$ 80 (casadinha). No camarote, o valor é de R$ 80 sem open bar, e R$ 120, com open bar.

adblock ativo