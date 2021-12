Nando Reis realiza show na Concha Acústica

O cantor Nando Reis faz show, neste domingo, 7, na Concha Acústica, no Teatro Castro Alves. A apresentação do artista contará com o seu disco de inéditas lançado recentemente.

Apesar da apresentação ter músicas inéditas, no repertório não vão faltar também os sucessos do cantor como "O Segundo Sol", "Relicário" e "Marvin".

Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do TCA, além do SAC do Shopping Barra e Bela Vista e no site do Ingresso Rápido. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 200. O show está marcado para começar às 17h30.

