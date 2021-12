Nando Reis faz show na Concha Acústica do TCA em maio

Nando Reis se apresenta no dia 7 de maio na Conha Acústica do TCA. O artista deu início a sua nova turnê "Jardim-Pomar", que é baseada em seu disco de inéditas lançado recentemente.

o show acontece às 19h, mas a abertura do espaço será às 17h30. Os ingressos para plateia é R$ 100,00 (inteira) e camarote R$ 200,00 (inteira). Para quem vai comprar a meia entrada os valores são R$ 50,00 e R$ 100,00, respectivamente.

Os ingressos serão vendidos na Bilheteria do TCA e no SAC dos shoppings Barra e Bela Vista, além do site do Ingresso Rápido.

O público poderá conferir as músicas do novo álbum “Jardim-Pomar”, como “Só Posso Dizer”, “Azul de Presunto”, “Pra Onde Foi”, “Inimitável”, entre outras. Além dos grandes sucessos de sua carreira, como “Os Cegos do Castelo”, “Sou Dela”, “All Star”, “O Segundo Sol”, “Relicário” e “Marvin”.

SERVIÇO

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Tel Informações: (71) 3003-0595

Data: dia 07 de maio | domingo

Horário: Abertura da casa: 17h30 | Show: 19h

Preço: Plateia R$50 (meia) e R$100 (inteira) e Camarote R$100 (meia) e R$200 (inteira)

Vendas: Bilheterias do TCA, Sac’s Barra e Bela Vista e site do Ingresso Rápido

Classificação: 14 anos

adblock ativo