Nando Reis e a BaianaSystem fazem dobradinha musical

Aqui na Bahia, onde a relação com a música é fortemente acentuada, não há ritmo que faça o baiano ficar parado. É pensando nisso que Paralelo Musical convida o cantor Nando Reis e o grupo BaianaSystem para apresentarem a segunda edição do projeto. A dobradinha soteropaulistana acontece neste sábado, 18, às 22 horas, no palco do Bahia Café Hall, na Paralela.

Depois de estrear, no dia 20 de abril, com as presenças de Carlinhos Brown e Mart'nália, o projeto traz o encontro inédito de Nando e Baianasystem. O resultado será uma mistura de sons como pop, rock, dub, música afrobrasileira e reggae, e assim prometem atrair diferentes tipos de público.

"Já ouvi falar da Baiana e sei que fazem um som diferente. Vai ser muito bom!", conta Nando Reis. "Será bem bacana esse encontro, nós o admiramos muito", diz, por sua vez, Robertinho Barreto, guitarrista da BaianaSystem.



De volta - Não faz muito tempo que o ruivo se apresentou em Salvador. Só esse ano, o cantor já fez duas apresentações na capital baiana, em divulgação do novo disco.

Mas, para quem estava com saudades, Nando Reis e Os Infernais retornam com o álbum de pop-rock Sei, recheado de 15 composições inéditas como Pré-Sal, Back In Vânia e Pra Quem Não Vem, com Marisa Monte. O álbum está disponível para compra através do site oficial do cantor (nandoreis.uol.com. br), onde o fã diz quanto quer pagar pelo produto.



Para o show, Nando diz não haver preparativos ou repertório especial, mas garante que a cerimônia é de costume, e com o mesmo astral. "Os shows que faço aí são muto animados, tem uma coisa energética que o público baiano carrega e faz fluir", explica ex-baixista da banda de rock Titãs.



Quem também vai animar a plateia do Bahia Café Hall é a BaianaSystem, banda revelação da música local e que vem firmando espaço na cena soteropolitana.

É um pouco complicado definir o estilo do grupo, que se movimenta dentre diversas vertentes musicais, tendo a música africana como principal base para as suas composições. Quem é da terra, certamente se sente bem representado pela guitarra baiana da banda.



"Cada um do grupo traz uma influência, referências fortes que geralmente buscamos no pop, na eletrônica e afrobeat", conta Robertinho Barreto.



Toda essa inventividade sonora pode ser conferida no primeiro CD, homônimo, do grupo, em que a BaianaSystem canta a cidade de Salvador e suas nuances cotidianas, elemento do repertório do show.

Além dos últimos carnavais da cidade, a BaianaSystem já levou suas melodias pelo Brasil e mundo a fora, em países como China, Dinamarca, Rússia e França.

A próxima parada será em junho, no festival Fuji Rock, no Japão, onde serão os únicos brasileiros a se apresentarem no evento.

É assim que vai ser, um pouco de Salvador e de São Paulo representados no palco do Bahia Café Hall.

