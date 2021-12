Nando Reis canta clássicos de Roberto Carlos em nova turnê

O cantor Nando Reis retorna a Salvador com a nova turnê 'Esse Amor Sem Preconceito'. O show será realizado no de 29 de setembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Neste projeto, o artista busca mescar seu repertório com músicas autorais e clássicos do cantor Roberto Carlos. O nome da turnê foi inspirado no verso na canção 'Amada Amante', produzida por Roberto e Erasmo Carlos. Os fãs de Nando também vão poder conferir clássicos como 'De Tanto Amor', 'Por Onde Andei', 'Relicário', 'All Star', entre outros.

Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou através da plataforma Ingresso Rápido.

