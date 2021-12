Nando Reis apresenta show 'Voz e Violão' na Concha Acústica do TCA

O cantor Nando Reis volta a Salvador no dia 30 de setembro para apresentar o show 'Nando Reis - Voz e Violão', na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação acontece a partir das 19h. Os ingressos variam de R$ 50 (plateia meia) a R$ 200 (camarote inteira) e estão à venda na bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

Tendo somente o violão como seu parceiro de palco, Nando combina a vibração das cordas com sua voz e as batidas no instrumento, que funciona também como percussão. No repertório, estão canções como “All Star”, “Diariamente”, “Espatódea” e “Relicário”, além de versões dos clássicos “Luz dos Olhos”, “O Segundo Sol”, “Quem Vai Dizer Tchau” e “Nos Seus Olhos”.

O show leva o nome do álbum de 2015, “Voz e Violão, no Recreio – Volume 1”, produzido pelo próprio artista e mixado nos EUA, que está disponível em versão CD e Vinil.

